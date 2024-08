Gran pienone ma pochi affari 

Migliaia di posti letto affittati in nero nelle seconde e terze case-vacanza e hotel costretti a rinunciare al listino dell’alta stagione pur di riempire le camere vista mare. Dopo l’exploit del 2023, quando Alghero registrò il record di presenze, molti proprietari di immobili si sono lanciati nel settore dell’accoglienza e oggi l’offerta è ampissima, oltre la reale domande del mercato.Almeno il 30 per cento delle strutture opera in nero: una concorrenza sleale che ha costretto gli albergatori ad abbassare le tariffe.

«Le presenze si raggiungono a discapito dei fatturati, – conferma Bianca Bradi la presidente del Consorzio turistico Riviera del Corallo – soprattutto nel centro città vengono segnalati affitti irregolari con tutte le gravi conseguenze che si possono immaginare, anche dal punto di vista igienico sanitario, per esempio per lo smaltimento dei rifiuti. Nessuna guerra contro l’extra-alberghiero, sia chiaro, semmai la battaglia è contro i pirati che sfuggono ai controlli e al fisco». Anche il presidente di Welcome to Alghero, rete di titolari di strutture extra alberghiere e professionisti del settore turistico, lamenta le troppe cancellazioni sotto data e le prenotazioni last minute. «Abbiamo ridotto i prezzi e la durata del soggiorno minimo per il mese di agosto. Non era mai successo prima», commenta Gabriele Catogno.Per Marco Di Gangi, alla guida dell’associazione Domos, «il calo si percepisce soprattuto sui prezzi. Gli ospiti hanno una limitata capacità di spesa, i soggiorni sono brevi e, in tutto questo, si registra la concorrenza spesso fatta da strutture fantasma. Ci auguriamo che la situazione possa migliorare grazie anche all’introduzione del Cin, il Codice Identificativo Nazionale per gli affitti brevi. Ma ci vorrebbero i controlli».

Incontro col sindaco

Il Consorzio Riviera del Corallo ha già avuto modo di incontrare il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessora al Turismo Ornella Piras proprio per discutere del problema. Di recente, nell’annunciare le linee programmatiche, il primo cittadino ha affrontato il nodo dell’abusivismo, annunciando «non solo controlli volti a reprimere, ma anche valorizzando e coinvolgendo chi collabora quotidianamente nella raccolta dell’imposta di soggiorno». L’Amministrazione, infatti, da alcuni anni con l’assessorato allo Sviluppo Economico, sta portando avanti un progetto per convincere i proprietari di immobili a lavorare alla luce del sole. Si chiama Sio, Sistema integrato dell'ospitalità, e promette diversi vantaggi, tra cui quello di dotare le strutture registrate di una Hospitality Card da distribuire ai propri ospiti, per l’ottenimento di sconti dedicati alla fruizione dei beni archeologici, culturali e naturalistici. Vengono organizzate periodiche riunioni in cui illustrare le novità per l’imposta di soggiorno e i nuovi strumenti digitali per la gestione dei marchi Alghero Family, Alghero Pet Friendly e Corallium Rubrum, loghi che gli imprenditori turistici utilizzano per promuovere al meglio la città.

