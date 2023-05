Gran lezione di stile: laurea honoris causa per Giorgio Armani  

Lezioni di stile ne dà quasi da 50 anni, ma questa volta a lasciare il pubblico a bocca aperta non sono stati i suoi abiti, ma le sue parole: nella sua Piacenza, per il conferimento della laurea honoris causa in global business management tributatagli dall'università Cattolica, Giorgio Armani ha tenuto un discorso speciale, rivolgendosi in particolare agli studenti.

«Ho parlato di me, pensando soprattutto a voi studenti, vorrei che la mia storia - ha detto lo stilista, alla sua quarta laurea ad honorem - fosse di stimolo ed esempio per ricordarvi che il lavoro vero porta lontano». Non un discorso motivazionale, niente slogan, ma il racconto di una vita, iniziata 89 anni fa a Piacenza, e di una carriera, cominciata nel 1975, che ha portato Armani ad essere a capo di un gruppo, fieramente indipendente, simbolo del made in Italy. «Questa laurea - ha detto lui dal palco del teatro municipale, dopo l'intervento del rettore Franco Anelli - ha un valore speciale perché premia il mio ruolo di imprenditore e la passione che mi hanno permesso di trasformare un sogno in un gruppo solido, simbolo del made in Italy, speciale perché mi viene conferita nella mia città natale, un luogo magico e pieno di ricordi, da Piacenza sono partito per cercare la mia strada che ho trovato a Milano, ma le mie radici sono rimaste sempre qua».

