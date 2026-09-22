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Il festival.
23 settembre 2026 alle 00:37

Gran finale per Sciampitta all’insegna di musica e balli 

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Ultimo atto per l’edizione 2026 di Sciampitta che dopo lo spettacolo con i gruppi provenienti dalle diverse parti del mondo lo scorso luglio, chiude sabato a Sa dom’e Farra con la presentazione del libro “Sette Fanciulle, un Carro e Mille Storie – Dentro la magia di San Giovanni a Quartu Sant’Elena”. L’appuntamento è alle 19 con l’organizzazione come sempre del gruppo Città di Quarto. Interverranno le autorità comunali e Gianfranco Meloni, Orlando Mascia, Eliseo Mascia e Peppino Patteri che condivideranno in musica i ricordi legati alla tradizione. A presentar ci sarà Margherita Puddu. Durante la serata sarà presentata la mostra fotografica “Sciampitta attraverso l'obiettivo di Antonio Concas”, una raccolta di immagini che documentano Sciampitta valorizzandone l'identità e la ricchezza culturale. Decine di scatti che passano in rassegna i tanti gruppi che negli anni hanno partecipato al festival internazionale del folklore organizzato che quest’anno ha portato in città Argentina, Perù, Messico e Portogallo. Sciampitta e resta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate quartese, che quest’anno ha celebrato la 41esima edizione e che tornerà l’anno prossimo. Chiuso il capitolo Sciampitta, Sa dom’e Farra, già dalla prossima settimana, si prepara ad accogliere la rassegna delle Su Ghetat custu bandu.

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