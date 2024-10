Gran finale per “Rock in Contea”. Domani a partire dalle 19.30 nel piazzale di viale Repubblica si sfideranno a suon di musica gli After Midnight 00.01, provenienti da Cala Gonone e Dorgali; i Rios, una formazione che unisce musicisti di Ossi, Dorgali e Bolotana; gli oristanesi Primo atto di secessione. Non potrà partecipare alla finale la band italo-francese Attractive Chaos che, pur avendo ottenuto il posto in finale, è impegnata in un appuntamento internazionale in Germania. La serata, condotta da Marco Attene (assistenza audio e luci di Audio reactio) sarà aperta dai Black Code di Oristano, poi la corsa goliardica organizzata in collaborazione con il Birrificio artigianale mogorese (BAM) e la polisportiva Runners Oristano: i partecipanti si sfideranno su un percorso di 5 chilometri e prima di ogni giro dovranno bere una birra da 0,20. Sarà presente un presidio dei Garibaldini di Baratili, il servizio ambulanza dell’associazione Sacro Cuore. ( m.g. )

