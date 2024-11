Gran finale per la rassegna teatrale 

Cala il sipario sulla rassegna “Teatro in autunno”. Oggi a Gonnesa, nell’oratorio parrocchiale, è previsto ultimo appuntamento della settima edizione che ha ricevuto una calorosa attenzione dal pubblico. Sul palco saliranno i padroni di casa del Gruppo teatrale gonnesino che metteranno in scena “Forzisi seu fiura”, commedia in due atti scritta da Giuseppe Cireddu. Come sempre l’ingresso è libero, l’appuntamento è per le 18.15.

Anche in questa edizione la rassegna ha registrato numeri importanti, facendo il tutto esaurito nelle diverse rappresentazioni che si sono succedute ogni settimana da metà ottobre. Sul palco si sono alternati i gruppi tetatrali di Quartu, San Gavino, Monserrato, Ussaramanna e Rio Murtas sempre con un alto gradimento di pubblico, a dimostrazione di quanto sia apprezzata la commedia in lingua sarda. Oggi la chiusura tocca al gruppo di casa

