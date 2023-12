Gran finale oggi nel mare di Su Siccu 

Spettacolo finale oggi a Cagliari per la Foil Academy International Trophy, che rientra nel progetto federale Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa. A Su Siccu dalle 11 sono attese le finalissime delle classi Waszp e Wingfoil oltre a una prova dimostrativa dell’Iqfoil. Nel Molo Ichnusa, sede del centro federale di preparazione Olimpica della Fiv, sempre aperto al pubblico, alle 16 si svolgerà la premiazione.

Ieri è stata una intensa giornata di regate. Il maestrale che ha raggiunto anche i 28 nodi ha alzato il livello della competizione rendendola più dinamica e divertente agli spettatori incuriositi da questi nuovi mezzi volanti. Nella Waspz, al momento lo svizzero Hanno Seifert è in testa alla gold fleet, seguito dallo spagnolo Pablo Astiazaran e da Peter Cope, in rappresentanza dell’Isola di Man. Primo della Silver Fleet è il norvegese Axel Eklund, davanti all’italiano Gianluca Cappuzzoe alla prima delle donne Julia Gebhard. Nella Bronze comandano due atlete olandesi, Pernille Baann Efrang e Shivam Ramdas, davanti a Ghislaine Van Empel (Isola di Man).

Nel WingFoil, tavola con ala, Nicolò Spanu e Francesco Cappuzzo restano ancora a pari punti, terzo Ernesto De Amicis seguito dall’inglese Raffery Read. Sempre prima tra le donne è l’iridata Maddalena Spanu.