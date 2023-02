Gran finale in piazza con Is cerbus 

Lo spettacolo si è ripetuto prima fra le strade del paese, con replay nella piazza Sant’Isidoro. Un rito, quello de “Is cerbus”, che affonda le radici nel tempo e che ieri ha avuto per protagonisti anche quattro gruppi ( i “Bois – Fui Janna Morti” di Esclaplano, “Martis De Agoa” di Maracalagonis, “Su Maimoni e Is Ingestusu” di Tertenia e “Su Maimulu” di Gairo), che hanno ugualmente dato spettacolo in strada, non fermandosi neppure nella piazza, quando, a tratti, è arrivata anche la pioggerella annunciata.

La manifestazione proposta dall’associazione Is cerbus ha avuto il successo sperato. «Una tradizione, quella de Is cerbus - ha detto Maurizio Manca, presidente dell’associazione - che fa parte della storia del nostro carnevale». Si è così assistito a una vera e propria caccia grossa: battitori (canaxius) e “cani” si sono mossi alla ricerca de Is cerbus (uomini mascherati da cervo), riuscendo a spingerli verso i cacciatori (is cassadoris) che li hanno “abbattuti” a “fucilate”, ottenendo la supremazia sul malvagio. Il carnevale si concluderà domenica con “Su Cranovali mottu”.

