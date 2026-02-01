VaiOnline
La rassegna.
01 febbraio 2026 alle 01:00

Gran finale del Sound around the Island 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Volge al termine un weekend di musica e teatro, ma non prima del gran finale: a Cagliari si accendono mattina e sera le luci dell’Alkestis per l'ultima data di Sound around the Island, festival in collaborazione con l'associazione Tàjrà. Dopo la serata di ieri dedicata a Paolo Pillonca, con tanto di gara poetica, si fa doppio l'appuntamento odierno in via Antioco Loru 31, con “Corde Vibranti” alle 10.30 e “A la vora del mar” alle 19.

Si parte quindi dalla matinée musicale con l’arpista italo-svizzero Raoul Moretti e il polistrumentista turco Mübin Dünen, con il duo che presenta al pubblico delle “Corde Vibranti” di diversa natura, ma in raffinata complicità. Un incontro fra le corde percosse del santur e quelle pizzicate dell'arpa, come tra i suoni antichi di nay e duduk e quelli avveniristici dell'arpa elettrica, dipingendo sonorità in cui culture millenarie ritrovano forma nel contemporaneo, tra inediti e improvvisazioni.

Cala il sipario alle 19 con il saluto corale di “A la vora del mar”, creato nel 1995 per il Teatro di Sardegna da un'idea di Franco Noè e con regia di Rosalba Ziccheddu. In un accorato omaggio alla Catalogna novecentesca, il palco si affolla con gli attori Maria Grazia Bodio, Lia Careddu, Corrado Giannetti, Paolo Meloni, Isella Orchis e Cesare Saliu, nella rilettura dei grandi autori della letteratura catalana, mentre ad accompagnarli è l'ensemble di Claudio Gabriel Sanna (voce e chitarra), con Eugenio Lugliè (flauti) Dario Pinna (violina), Graziano Solinas (piano e fisarmonica) e Alberto Cabiddu (percussioni), nelle musiche dei catalani Alomar, Bonet, Serrat, Llach e Soler, oltre che degli stessi Sanna e Solinas. (e. m. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il cielo è sempre più rossoblù

Cagliari show: il 4-0 al Verona vale il 12° posto. Allo stadio si scatena la festa 
l Nello sport
Maltempo

Allagamenti, buche e pioggia: nell’Isola è ancora allerta meteo

Quartu tra i Comuni più colpiti, disagi anche a Cagliari 
Roberto Carta
Il caso.

Temporali e neve creano allarme in Barbagia

Giorgio Ignazio Onano
Su Videolina un’intervista al fisico del clima

Arriveranno altri Harry, anche più violenti: «Costruiamo dove si può»

Antonello Pasini: bisogna rilocalizzare  gli insediamenti, ma facciamolo subito 
Nicola Scano
Nuovi mercati

L’ostrica sarda? Una vera perla

In 10 anni la produzione nell’Isola è passata da 5 a 300 tonnellate 
Tania Careddu
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
il racconto

Gigi Riva, mezzo secolo fa si chiuse un’era

Domenica 1 febbraio 1976, un urlo “gela” il Sant’Elia: è la fine della carriera di Rombo di Tuono 
Carlo Alberto Melis
Le storie

«Noi quartesi per scelta, mare e clima da sogno in una città accogliente»

L’ex assessore, la ristoratrice e il musicista in fuga dal caos di Bologna, Berlino e Firenze 
Giorgia Daga