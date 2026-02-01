Gran finale del Sound around the Island 

Volge al termine un weekend di musica e teatro, ma non prima del gran finale: a Cagliari si accendono mattina e sera le luci dell’Alkestis per l'ultima data di Sound around the Island, festival in collaborazione con l'associazione Tàjrà. Dopo la serata di ieri dedicata a Paolo Pillonca, con tanto di gara poetica, si fa doppio l'appuntamento odierno in via Antioco Loru 31, con “Corde Vibranti” alle 10.30 e “A la vora del mar” alle 19.

Si parte quindi dalla matinée musicale con l’arpista italo-svizzero Raoul Moretti e il polistrumentista turco Mübin Dünen, con il duo che presenta al pubblico delle “Corde Vibranti” di diversa natura, ma in raffinata complicità. Un incontro fra le corde percosse del santur e quelle pizzicate dell'arpa, come tra i suoni antichi di nay e duduk e quelli avveniristici dell'arpa elettrica, dipingendo sonorità in cui culture millenarie ritrovano forma nel contemporaneo, tra inediti e improvvisazioni.

Cala il sipario alle 19 con il saluto corale di “A la vora del mar”, creato nel 1995 per il Teatro di Sardegna da un'idea di Franco Noè e con regia di Rosalba Ziccheddu. In un accorato omaggio alla Catalogna novecentesca, il palco si affolla con gli attori Maria Grazia Bodio, Lia Careddu, Corrado Giannetti, Paolo Meloni, Isella Orchis e Cesare Saliu, nella rilettura dei grandi autori della letteratura catalana, mentre ad accompagnarli è l'ensemble di Claudio Gabriel Sanna (voce e chitarra), con Eugenio Lugliè (flauti) Dario Pinna (violina), Graziano Solinas (piano e fisarmonica) e Alberto Cabiddu (percussioni), nelle musiche dei catalani Alomar, Bonet, Serrat, Llach e Soler, oltre che degli stessi Sanna e Solinas. (e. m. c.)

