Gran finale: Annalisa, Club Dogo, Coez, Irama e Salmo 

Annalisa, Club Dogo, Coez & Frah Quintale e Irama. Ma soprattutto Salmo. Saranno loro le stelle dell’ultima notte del Red Valley, che si consumerà tra oggi e le prime luci dell’alba di domani alla Olbia Arena.

La quattro giorni del festival che concentra sul “Volcano Stage” ospiti musicali che spaziano dall’urban al pop, dall’elettronica alla dance, chiude col botto con una ricca line up di artisti e le performance del padrone di casa, l’olbiesissimo Salmo, che si esibirà dalle 2.45 con Noyz e dalle 4 del mattino in un dj set esclusivo, che manderà in archivio l’ottava edizione del Red Valley. L’ultimo appuntamento del 2024 della kermesse targata Magma Events offrirà il solito ghiotto antipasto con Damianito, on stage dalle 18, e, a seguire, Rondine, Sarah, Diss Gacha, DodoJ, Rhove, Room9 e Fast Animals and Slow Kids. Un antipasto perfetto per scaldare la platea in vista dell’esibizione della prima “big” della serata, Annalisa, che salirà sul palco della Olbia Arena alle 22, dopo il dj set di Ale Basciano. Reduce dai fasti di Sanremo, la cantautrice ligure promette di scatenare il pubblico, da previsioni (e pioggia permettendo) stimato in 30mila persone, al ritmo di “Sinceramente”, “Mon amour” e “Bellissima”, solo per citare alcune delle ultime hit di successo. Dunque, dopo l’altro intermezzo di Basciano, sarà la volta di Irama, che torna a Olbia dopo l’esperienza al Red Valley 2022.

E che, data la presenza nei paraggi di Shablo, non negherà alla Olbia Arena (c’è da scommetterci) “Hollywood”, grande successo dello scorso anno che vede la collaborazione tra i due. Non meno attesi Coez & Frah Quintale (“Alta marea”, “Che colpa ne ho”), in scena dopo mezzanotte, e i Club Dogo (per “King Of The Jungle”, “Soli a Milano” e altri estratti dall’ultimo omonimo album “Club Dogo”, uscito a gennaio) nella formazione Guè (al ritorno al Red), Jake La Furia e Don Joe. Dunque, Salmo & Noyz, poco prima delle 3 del mattino, e Salmo in assolo per il closing party “Red Club”. Sul quale calerà il sipario della terza edizione olbiese della manifestazione, confermata in città per il 2025.