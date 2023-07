Gran finale a Calasetta per il Mondiale RS Aero 

Un posto tra i primi cinque: è l’obiettivo di Filippo Vincis e Andrea De Matteis, i migliori sardi al Campionato Mondiale RS Aero che si chiude a a Calasetta. Il campionato di questa nuova deriva agonistica, che ha già conquistato un discreto numero di appassionati, come dimostrato dai 130 partecipanti alla settimana nelle acque di Sant'Antioco, è iniziato con vento forte nel primo giorno. Poi, nel corso della manifestazione, l’intensità è andata progressivamente diminuendo. Ieri, addirittura, è stata una sfida portare a termine le regate a causa del vento inizialmente leggero e variabile.

Oggi si conosceranno i vincitori delle quattro categorie presenti nel campionato RS Aero, suddivise in base alla dimensione delle vele. Nella categoria Aero7, l'esperto Filippo Vincis (Lega Navale Sulcis) lotta per un posto tra i primi cinque, in una classifica caratterizzata da un podio tutto inglese. Mentre tra gli Aero6, sta stupendo la prestazione di Andrea De Matteis (YC Cala dei Sardi), nome nuovo nel panorama della vela sarda, anche lui a ridosso dei top five. In questa categoria, grande giornata ieri per Davide Mulas, già campione mondiale Open Skiff nel 2019, autore di due splendide vittorie e adesso 11° in una classifica guidata dall'australiano Rhett Gowans.

Impeccabile l'organizzazione, grazie agli sforzi della Lega Navale Sulcis e alla collaborazione di tutta la cittadina sulcitana.

