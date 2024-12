Questa sera alle 21 tutti sintonizzati su Videolina (canale 10 del Digitale Terrestre e canale 819 di Sky e Tivùsat) per trascorrere la Vigilia con la VII edizione del Gran Concerto di Natale! Lo speciale condotto dalla giornalista Manuela Muzzu vedrà in scena come ogni anno l’Insieme vocale Nova Euphonia e la corale studentesca Città di Sassari diretti da Vincenzo Cossu. Ospite straordinario il duo launeddas e organetto dei Fantafolk. Da non perdere per festeggiare insieme a Videolina, alla Fondazione Maria Carta e al Gruppo Emergency Sassari il Natale e i primi 30 anni di attività di Emergency, la Onlus del grande Gino Strada.

