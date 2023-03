Gran complotto  alla Casa Bianca Chi è il traditore? 

Confinato in uno sgabuzzino del seminterrato della Casa Bianca dopo un attentato in cui rimase coinvolto, l’agente Fbi Peter Sutherland (Gabriel Basso) è l’addetto alla linea di emergenza Night Agent: se quel telefono squilla c’è uno di loro in serio pericolo. E il telefono suona quando Rose Larkin (Luciane Buchanan), amministratrice delegata di un’azienda tecnologica appena fallita, fugge dalla casa degli zii che sono stati appena ammazzati. In dieci episodi “The Night Agent”, spy thriller di Netflix nato dalla penna di Shawn Ryan, creatore anche di “Lie To Me”, racconta di cospirazione, complotti e segreti che coinvolgono servizi segreti, Fbi e Casa Bianca e, essendo americana, anche di patriottismo. Tratto dall’omonimo romanzo di Matthew Quirk, la serie è entrata immediatamente nella lista dei titoli più visti sulla piattaforma. Costruita su più livelli narrativi, non risparmia colpi di scena tanto che quando una trama sembra risolta, subito si apre un nuovo mistero con numerosi segreti da scoprire. Il passato che ritorna nella vita dei due protagonisti in fuga si contrappone all’apparente interesse che nutre nei loro confronti la capo di gabinetto della Presidente degli Stati Uniti, Diane Farr interpretata da Hong Chau (“The Whale”). Nel cast anche Robert Patrick, il vice direttore dell’Fbi Hawkins, Kari Matchett è la Presidente Travers, Eve Harlow e Phoenix Raei sono Ellen e Dale, i due killer.

