“Gran Caffè Astra” Soubrette e comici in tre show d’epoca 

Anche Sassari tra fine Ottocento e primi del Novecento ebbe il suo Café Chantant che faceva il verso a quelli nati a Parigi durante la Belle Époque. Quelle atmosfere rivivranno domani alle 21 (replica sabato alle 21 e domenica alle 19) in “Gran Caffè Astra” grazie alla Compagnia Teatro Sassari.

L'ultimo appuntamento all'Astra del Festival Etnia e Teatralità è una nuova produzione scritta da Mario Lubino e diretta da Alfredo Ruscitto. “Gran Caffè Astra” già dal titolo gioca sull’espediente drammaturgico del “teatro nel teatro” e punta sull’ironia e il divertimento di un plot in perfetto stile “Cafè Concerto” che narra di una compagnia scritturata per l’inaugurazione di un nuovo luogo di intrattenimento: il “Gran Caffè Astra”. Le prove dello spettacolo sono disastrose, tra comiche incomprensioni, sottili cattiverie, generose sciatterie, buffi equivoci, spassosi litigi, farsesche prove di recitazione e scarso rispetto per il capocomico. Ma alla fine il miracolo del palcoscenico lo trasformerà in un successo straordinario.

Sul palco 11 artisti a interpretare soubrette, comici, performer e cantanti: Alberto Lubino, Mario Lubino, Michelangelo Ghisu , Teresa Soro, Alessandra Spiga, Pasquale Poddighe, Alfredo Ruscitto, Paolo Colorito, Aldo Milia, Pina Muroni. Le musiche sono di Luca Sirigu.

