gran bis di Paddon ma l’eroe è pisano  

Tortolì. I neozelandesi Hayden Paddon e Jared Hudson, su Hyundai i20 N, hanno bissato il successo del 2022 e si sono aggiudicati il 13º Rally Terra Sarda dopo aver siglato anche il miglior crono nelle speciali di Santa Maria Navarrese e Lanusei 1. Il 2º posto, alle spalle del Campione Europeo 2023 e 2024, vale come una vittoria per gli impeccabili Andrea Pisano e Salvatore Musselli (navigatore alla 100ª gara), che hanno consolidato il primato nella classe Rally2 nella Coppa Rally di Zona 10 (di cui il Terra Sarda era l’ultimo dei 4 round), e voleranno alla finale nazionale di Messina, e vinto anche il titolo regionale con una gara d’anticipo. Terzi assoluti Auro Siddi e Giuseppe Maccioni, vincitori dell’ultima speciale. Un errore nell’ultima speciale è costato la vittoria al finlandese Lindholm, che ha chiuso 13° ma è stato squalificato per non essere andato al parco chiuso a causa di un incidente con una moto (ne parliamo a pagina 24).

Stessa sorte per Valentino Ledda, out nell’ultima prova mentre era 4º assoluto con una Rally3. Primi tra le “due ruote motrici” Cuccheddu-Tocco. Nello storico successo di Morgani-Scilef (Renault 5 Gtt, in 57’08”5) davanti a Pischedda-Pischedda (Opel Ascona). Dopo la manifestazione, valida per Crz, Regionale e per le serie internazionali Ter Series e Ter Tour European Rally, grande la soddisfazione di Mauro Atzei, presidente di Porto Cervo Racing: «In 30 anni di gare, forse questa è stata la migliore: la scelta dell’Ogliastra ha pagato».

Classifica: 1) Paddon- Hudson (Hyundai i20 N Rally2) 48’41”6; 2) Pisano-Musselli (Skoda Fa- bia Rally2) a 1’17”3; 3) Siddi- Maccioni (id.) a 2’19”1; 4) Gale- ani-Dini (Hyundai i20 N Rally2) a 3’14”8; 5) Cocco-Deiana (Skoda Fabia Evo Rally2) a 4’00”5; 6) Locci- Musu (Skoda Fabia Rally2) a 4’57”4; 7) Farci-Salis (id.) a 5’49”8.

