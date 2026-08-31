Gramsci, un progetto nuovo 

Il polo museale dedicato ad Antonio Gramsci potrebbe arricchirsi di un nuovo tassello. A Ghilarza, paese in cui il politico ha vissuto, Comune e Fondazione Casa Museo uniscono le forze per arricchire l’offerta culturale. Obiettivo è creare un itinerario gramsciano che dal paese arriva al novenario di San Serafino. E ancora ampliare il Museo con particolare attenzione agli anni della formazione di Gramsci e al suo rapporto con il territorio.

Le motivazioni

«Si intende avviare un progetto per la trasformazione del patrimonio in una leva di sviluppo culturale, sociale e turistico, rafforzando il legame tra la Casa Museo e la comunità attraverso un sistema integrato di valorizzazione che metta in relazione i luoghi della memoria gramsciana con il paesaggio urbano ed extraurbano di Ghilarza, incrementando il patrimonio della Casa Museo e completandone l’offerta espositiva», viene chiarito nella delibera dell’esecutivo. I fondi potrebbero arrivare dal bando “Cultura nei piccoli comuni”. La sindaca Eugenia Usai precisa: «Su proposta della Fondazione abbiamo ritenuto di partecipare, abbiamo ricevuto anche altre proposte, ma questa è davvero meritevole e interessante». A seguire nel dettaglio il progetto è l’assessora alla Cultura e all’Istruzione Francesca Demelas: «Riteniamo che la partecipazione a questo bando sia particolarmente importante per Ghilarza e per legare ancora di più la figura di Gramsci al paese. Attraverso questo progetto sia le persone che arriveranno da fuori, sia i ghilarzesi potranno comprendere il legame che Gramsci ha avuto con il nostro paese e il nostro territorio».

Le linee

Soddisfatta la presidente della Fondazione Caterina Pes: «Investiamo sulla tecnologia per rendere più fruibile l’accesso al museo. È molto importante partecipare a questo bando insieme al Comune e vedere il museo considerato come il centro culturale più importante del territorio. Questo partenariato testimonia il fatto che le istituzioni credono nel valore della Casa Museo e nel lavoro della Fondazione».

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