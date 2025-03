Gramsci porta il Tenore nella lirica 

Il canto a tenore supera i confini geografici e musicali. E ora si sposa con la lirica. Due mondi che si incontrano nel segno di Antonio Gramsci, per unire tradizione e classicità nel segno dell’innovazione. Un evento straordinario che prenderà forma domani, dopo settimane di studio e prove, nel Gerhart Hauptmann Theater di Görlitz, in Sassonia, al centro della Germania, che ospiterà la prima mondiale di “Gramsci”. L’opera, in un solo atto, composta dall’olandese Cord Meijering, sarà portata sul palcoscenico insieme a “Suor Angelica”, di Giacomo Puccini, ma soprattutto tra le mura del teatro non si sentiranno solo le note della lirica ma anche quelle del canto a tenore. A salire sul palco sarà infatti il Tenore di Bitti “Mialinu Pira”, composto da Arcangelo Pittudu, Bachisio Pira, Omar Bandinu e Marco Serra, insieme all’Orchestra Neue Lausitzer Philharmonie diretta da Roman Brogli-Sacher, mentre la regia sarà affidata a Bernhard F. Loges. Oltre alla prima, domani, si tornerà in scena di nuovo il 30 marzo, il 4 e il 30 aprile e il 17 maggio.

L’opera

Il libretto dell’opera è stato scritto dal giornalista culturale Hans-Klaus Jungheinrich ed esplora il pensiero del fondatore del Partito comunista italiano attraverso la rivisitazione delle sue riflessioni e della sua eredità intellettuale, in particolare negli anni della prigionia. E c’è anche un filo conduttore che unisce l’opera dedicata a Gramsci con l’altra che sarà rappresentata sul palco, ossia “Suor Angelica” di Puccini, incentrata sulla vicenda umana di una donna che, isolata in convento, trova conforto solo nel momento di passaggio a miglior vita. Due destini simili, due prospettive che scavano nella condizione umana. E soprattutto due opere che con la musica racconteranno vicende tragiche e profonde.

Il tenore

Nel caso dell’opera dedicata a Gramsci, poi, una particolarità quasi unica: l’integrazione della partitura con il canto a tenore. Il quartetto di Bitti ha preso parte alle prove con l’orchestra per dare corpo alla collaborazione tra il Tenore e il compositore olandese. Un’idea nata nel 2009 quando Cord Meijering ascoltò il gruppo sardo durante un concerto al Concertgebouw di Amsterdam e nella sua mente sbocciò l’idea di includere questa espressione musicale, eredità di una cultura arcaica e affascinante, in un’opera da comporre negli anni a seguire. E ora, quel progetto è diventato realtà, dopo lunghi approfondimenti sul ruolo che il quartetto di Bitti poteva assumere in un’opera lirica, peraltro dedicata a un pilastro della cultura sarda e a uno degli intellettuali più conosciuti del pensiero europeo del Novecento.

Il connubio

«Per noi è un grande onore portare la nostra tradizione in un contesto operistico così prestigioso e che celebra il nostro grande pensatore» ha affermato Omar Bandinu, membro del gruppo bittese nato nel 1995 e intitolato allo scrittore e antropologo Michelangelo Pira. «Il canto a tenore ha un’importante funzione simbolica nell’Opera: rappresentiamo l’anima sarda di Antonio Gramsci, mentre le voci femminili ne incarnano l’aspetto intellettuale. L’incontro tra il canto a tenore e la musica contemporanea di Meijering crea un ponte unico tra tradizione e innovazione e con la sua intensità e profondità timbrica, dimostra una straordinaria forza espressiva. Pur radicato nella tradizione, ma, come in questo caso, inserito in un contesto assolutamente attuale e moderno, il canto a tenore rivela tutta la sua capacità di saper dialogare con nuove forme artistiche, rinnovando al contempo la sua profonda identità». Il Tenore “Mialinu Pira” si è esibito più volte in tantissimi Paesi europei ma anche negli Emirati Arabi, in Israele, Brasile, Cile e Giappone, per citarne solo alcuni. Inoltre, ha anche cantato al Concerto di Natale in Vaticano nel 2001, a Betlemme nella Basilica della Natività e partecipato a numerose trasmissioni televisive nazionali e internazionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA