Gramsci e la coscienza femminile: il ruolo delle donne nella società  

Non può dirsi certo un femminista ante litteram, tuttavia Gramsci, più di altri suoi contemporanei, seppe interrogarsi sul ruolo delle donne nella società e in politica. In tempi non sospetti -il femminismo era di là da venire- parlava di “coscienza femminile“, e auspicava che le donne fossero presenti nelle organizzazioni politiche, perché la costruzione di una società giusta ha bisogno del contributo di tutti e tutte. Naturalmente, precisa Giovanna Caltagirone, questo non fa di lui un profeta del femminismo, però ne enfatizza la sensibilità e l’ampiezza di pensiero.

Domani, a Cagliari, nella basilica di San Saturnino alle 17, la docente di Letteratura italiana contemporanea dell’Ateneo cittadino ne parlerà durante la lectio “Riflessioni sulla formazione di una coscienza femminile nel pensiero di Antonio Gramsci” per i Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio, curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

Non è la prima volta che la rassegna, organizzata dai Musei Nazionali di Cagliari, si occupa del filosofo di Ales, tra i fondatori del Partito Comunista d’Italia, incarcerato dal regime fascista, autore di vari saggi politici, e tra gli studiosi italiani più letti e citati nel mondo.

Come riepiloga Mongiu «due anni fa, a delinearne l’attualità era stato Bruno Settis, storico bolognese, con la lectio “Antonio Gramsci tra il vecchio mondo e il mondo nuovo“, sulla rilettura del Quaderno 22, “Americanismo e fordismo“, che richiede di rendere conto di una tradizione interpretativa lunga e stratificata, ma anche di essere consapevoli di come a Gramsci si rivolgano domande sempre nuove, incalzate da nuovi studi e dal presente politico ed economico». L’anno dopo, in occasione dell’86° anniversario della morte, avvenuta il 27 aprile 1937, Mauro Pala, docente di Letterature comparate dell’Università di Cagliari, tenne la Lectio “Il pensiero di Antonio Gramsci che oggi ispira il mondo“. «Il suo pensiero», sottolinea l’archeologa, «sempre più ispira la contemporaneità, e anche per questo che nell’85° della morte abbiamo apposto, nella Ianua Doro Levi, nell’ex Regio Museo, una Tabula con brani di una lettera che Gramsci scrisse alla madre il 29 febbraio 1932». In questo modo, aggiunge, «abbiamo anticipato di qualche anno il recente invito del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano a celebrare l’intellettuale con una Tabula nella Clinica Quisisana a Roma, dove fu recluso negli ultimi due anni di vita».

L’obiettivo è quello di ripercorrere le riflessioni gramsciane sulla necessità di un’educazione alla consapevolezza delle donne in merito al loro impegno sociale e politico, anche se, ci tiene a dire Giovanna Caltagirone, non è facile spiegare che cosa egli intenda quando parla di “coscienza femminile”. Il rischio è di prestare il fianco a strumentalizzazioni o semplificazioni delle considerazioni di Gramsci, che, invece, devono essere contestualizzate e lette alla luce del suo progetto politico. Neppure va sottovalutata l’influenza che ebbero su di lui le donne della sua vita: relazioni affettive e an che intellettuali, che in particolare negli anni della prigionia furono fondamentali, rendendogliela, forse, più lieve.

