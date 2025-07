Gramsci, Berlinguer, Cossiga e la lezione sarda 

Un futuro distopico, ma per nulla inverosimile, fa da sfondo al nuovo libro di Sergio Rizzo, ospite questa sera a Porto Cervo Libri, la kermesse che porta alla ribalta i protagonisti del panorama culturale italiano tra incontri, racconti e riflessioni. Il celebre giornalista e saggista – già firma di testate come Corriere, Repubblica e L’Espresso, noto al grande pubblico per “La Casta” – approda per la prima volta nella piazza Centrale della Costa Smeralda con “2027 Fuga dalla democrazia” un romanzo visionario che fonde ironia, inquietudine e critica politica. Accanto a lui, Fulvio Giuliani, direttore del quotidiano La Ragione, per una serata a ingresso libero dedicata ai rischi concreti del presente mascherati da fantapolitica.

L’opera

Nel suo nuovo libro “2027 Fuga dalla democrazia”, Sergio Rizzo immagina un’Italia travolta da crisi climatiche, attentati e instabilità istituzionale. Uno scenario distopico, certo, ma tutt’altro che inverosimile. Quanto è davvero lontana quella realtà? «Ci sono tutti gli elementi», spiega, «l’Italia è un Paese in cui metà della popolazione non va più a votare, e a ogni elezione la partecipazione cala ancora. In un sistema democratico dove la sovranità è del popolo, diventa allarmante quando è proprio il popolo a smettere di partecipare: cosa succede allora?». Secondo Rizzo, il problema non è percepito fino in fondo dalla politica: «I partiti guardano solo alle percentuali, ma ignorano il punto centrale: i cittadini stanno mostrando una disaffezione pericolosa verso la politica, e questo mina le basi stesse della democrazia».

Disaffezione

Nel romanzo di Rizzo, è l’astensionismo a innescare la deriva democratica. Ma nella realtà, c’è ancora tempo per invertire la rotta? «Non è mai troppo tardi», assicura l’autore, «nella nostra storia abbiamo superato momenti tragici che sembravano senza uscita, eppure le cose sono cambiate. Se ne può venire fuori, ma serve la volontà». La consapevolezza, però, deve partire dalla politica: «Bisogna riconoscere che l’astensionismo è un problema serio e strutturale. Finché la politica non sarà in grado di migliorare davvero la qualità della vita, la disaffezione crescerà ancora». Un giudizio severo su 20 anni di governi che, sottolinea Rizzo, «non sono riusciti ad affrontare questioni chiave come il peso delle tasse, la crisi della sanità o i salari troppo bassi».

Storia e passione

Un legame forte, costante, affettivo. Sergio Rizzo parla della Sardegna con la familiarità di chi la conosce bene: «L’ho fatta tutta in moto, 4 volte! Ci vengo ogni anno, non ho mai saltato una volta». Ma oltre alla bellezza dei paesaggi, c’è qualcosa di più profondo che lo lega all’Isola: la sua storia politica. «Non mi stanco mai di riflettere su quanto di meglio abbia dato la Sardegna alla politica italiana: Gramsci, Berlinguer, Cossiga, Segni. Basta guardare le loro biografie e il segno che hanno lasciato. Sono stati protagonisti di cambiamenti autentici. La loro passione politica dovrebbe essere una lezione per tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA