Gramsci a Ghilarza: i corti di Zucca e Casu 

Grande attesa oggi a Ghilarza per la prima nazionale del corto di animazione “Infanzia e gioventù di Gramsci (1891-1911)” del regista Paolo Zucca e del Collettivo Mira, e de“Il rivoluzionario” di Giuseppe Casu. Appuntamento dunque alle 19 all’Auditorium comunale Aldo Moro (in via Antonio M. Carta) per “Gramsci nel grande schermo” con Annamaria Cicerchio, i registi Zucca e Casu e Alessandra Atzori, che del corto di Zucca firma le animazioni.

Tutto il programma

La serata si chiuderà con “Visioni sarde”, una selezione di corti prodotti in Sardegna e che fa tappa a Ghilarza dopo i tantissimi appuntamenti nell’isola e in giro per il mondo. A introdurli sarà Enzo Cugusi, che di “Visioni sarde” è uno degli animatori. I corti che saranno proiettati sono “Il Pasquino" del Collettivo Mira, “Fratelli” di Matteo Manunta, “Shakespeare in smoke” di Francesco Cocco, “Come siamo diventati” di Christiano Pahler e “S’ozzastru” di Carolina Melis. La giornata si aprirà con “Gramsci in Ghilarza”, uno speciale tour che toccherà i luoghi cari all’intellettuale e politico. Ad accompagnare i visitatori saranno Maurizio Pretta, Ornella Piroddi e Giacomo Casti. Appuntamento a partire dalle 11 dalla Torre Aragonese. “Beni comuni, bene comune” sarà invece il tema dell’incontro in programma alle 17 sempre alla Torre Aragonese e che vedrà protagonista l’economista Vittorio Pelligra, in dialogo con la giornalista Elsa Pascalis.

Nell’occasione Pelligra (professore ordinario di Politica economica all’Università di Cagliari e direttore del comitato scientifico e di indirizzo della Scuola di Economia Civile) presenterà il suo libro “La cura delle radici”, edito da Avvenire e Vita e Pensiero, in cui Pelligra mostra come sia possibile mitigare le tragedie dei beni comuni a cui assistiamo continuamente, e alleviare le patologie della fiducia, che prendono la forma di opportunismo, diffidenza e tradimento. Questa cura nasce dalle scelte e dall’impegno dei singoli ma per essere veramente efficace deve, necessariamente, trasformarsi in norme, leggi e istituzioni.

