Inaugurazione.
11 gennaio 2026 alle 00:10

Gramsci: a Cagliari la Sala del Fondo bibliografico internazionale  

«La cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore; è presa di possesso della propria personalità, e conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti, i propri doveri». Il pensiero di Antonio Gramsci rivive nella Sala del Fondo bibliografico internazionale all’interno della biblioteca di Economia dell'Università di Cagliari in viale Sant'Ignazio.

È un progetto storico-culturale che assume contorni definiti. Alla cerimonia di inaugurazione intervengono domani, alle 10, il rettore Francesco Mola e l’assessora alla Cultura Ilaria Portas.

Il principale promotore è lo storico Gianni Fresu, studioso del mondo di Gramsci che ha portato e fatto conoscere in Brasile dove ha insegnato Filosofia politica all'Università federale di Uberlandia. «Oltre ad aver acquisito un patrimonio librario internazionale di incredibile valore (tutto quel che si pubblica su Gramsci nel mondo) abbiamo creato - spiega Fresu - uno spazio polifunzionale per ricevere studiosi stranieri interessati a condurre da noi le loro ricerche. Sono state realizzate postazioni di lavoro con accesso all'archivio librario e un’area destinata ai seminari. Si tratta di un unicum assoluto nel panorama accademico nazionale».

Tutto questo in un quadro di analisi e riscoperta delle idee di Gramsci. I francesi Romain Descendre e Jean-Claude Zancarini, che animano da anni un seminario sull'opera gramsciana all'École normale supérieure di Lione, hanno appena dato alle stampe il libro “L'opera-vita di Antonio Gramsci”. E Gramsci viene richiamato spesso negli Usa da Pete Buttigieg, esponente di primo piano dei Democratici, già segretario di Stato dei Trasporti con Joe Biden. Il padre Joseph è stato uno dei più profondi conoscitori delle idee e dei valori espressi dall'autore dei “Quaderni dal carcere”, di cui ha tradotto la prima versione in inglese. Ora la sala gramsciana, con un prezioso patrimonio librario, sarà un nuovo punto di riferimento per i ricercatori e offrirà nuovi slanci e spunti di riflessione e approfondimento.

