Graffiti su scoglio Li laverà il mare 

I pasticci sullo scoglio tartaruga sono finiti sotto la lente d’ingrandimento della Forestale. Non solo, anche gli amministratori comunali, ieri, si sono precipitati sul posto per accertare l’esatta natura delle scritte. Per gli esperti sono state realizzate con l’utilizzo di un oggetto appuntito sopra una patina naturale creata in occasione delle mareggiate. Le stesse che, prossimamente, cancelleranno tris, cuori e dediche.

«Abbiamo massima sensibilità verso l’ambiente e le nostre politiche lo confermano». commenta l’assessora comunale Fabiana Casu. «Archiviamo l’episodio confortati dal fatto che quelle scritte non saranno permanenti. È vero che è stato manomesso qualcosa di naturale, tuttavia va distinto dagli effetti permanenti e deleteri procurati da altri tipi di azioni sull’ambiente e il patrimonio naturalistico».