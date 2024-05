Graffiti a Pedralonga, nei guai tre turisti 

Sono arrivati sulla strada per Pedralonga armati di nove bombolette spray e di un contenitore di idropittura. Tre giovani turisti belgi si sono messi all’opera, imbrattando un muro che corre parallelo alla carreggiata che apre verso il mare più bello d’Italia. Neanche avevano completato la loro missione che sul posto, nel tardo pomeriggio di ieri, sono arrivati gli agenti della polizia municipale diretti dalla comandante Noemi Arzu. Subito identificati, sono stati condotti in Comune dove il personale della municipale di Baunei che ha provveduto e redigere il verbale di contestazione, segnalando i fatti alla Procura della Repubblica di Lanusei. L’autorità giudiziaria potrebbe contestare ai responsabili il reato di imbrattamento. I tre turisti, ai quali è stato sequestrato il materiale, si sono difesi sostenendo che avrebbero voluto abbellire quel muro. «Al di là delle responsabilità, eventualmente anche penali, che verranno contestate dagli organi competenti, stigmatizziamo e condanniamo queste condotte. Il rispetto delle regole - ha detto il sindaco di Baunei, Stefano Monni - è imprescindibile per salvaguardare il nostro territorio, che cerchiamo di preservare e controllare». Il primo cittadino è grato alla polizia municipale e ai barracelli che presidiano i 216 chilometri quadrati del territorio: «C’è un controllo costante del territorio, anche grazie alle varie sentinelle. Siamo grati anche ai forestali e ai carabinieri che insieme alle altre autorità sorvegliano il patrimonio». (ro. se.)

