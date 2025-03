«Graduatorie Oss ferme? Falso» Desirè Manca snocciola i dati 

«Affermare che a Nuoro le graduatorie concorsuali per gli Oss non stanno scorrendo è una grande falsità. L’Asl ha bandito un concorso per 5 posizioni e nonostante ciò sono stati assunti ben 127 operatori socio sanitari dalla graduatoria Ares, 122 in più dell’iniziale fabbisogno aziendale. Ci troviamo costretti a smentire dichiarazioni mistificatorie. Le due graduatorie, Aspal e Ares, viaggiano su binari distinti e afferiscono a progetti differenti». Così l’assessora regionale del Lavoro Desirè Manca che interviene per chiarire le modalità di attuazione dei cantieri sperimentali in ambito sanitario e rassicura gli Oss idonei Ares che hanno espresso preoccupazione. Precisa: «Lo scorrimento della graduatoria non verrà ostacolato dalle chiamate relative ai cantieri. Per dare ancora maggiore priorità agli idonei Ares, è previsto per questa misura una riserva del 60 per cento a loro dedicata sul totale dei posti disponibili per ogni Asl».

