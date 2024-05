Graduatoria per i posti barca: «Penalizzati molti pescatori» 

Polemiche a Porto Pino dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva che prevede l’assegnazione dei posti barca per i pescatori locali e i diportisti nel canale. Si tratta di 60 spazi per le barche da pesca e 24 per i diportisti, suddivise in diverse aree.

«Purtroppo, mancano tutti i servizi – fa sapere Luciano Marica, storico pescatore della marineria di Sant’Anna Arresi – non c’è acqua e manca la corrente, la zona risulta totalmente sporca manca da tempo la pulizia dei camminamenti». Protestge e polemiche anche per l’assegnazione dei punteggi - fa notare Laura Seu, pescatrice – nonostante abbia un’imbarcazione storica a cui spetterebbe il massimo dei punti, me ne sono stati assegnati solo 3,75. In oltre bisogna aggiungere che siamo di fronte alla totale assenza di servizi, come l’illuminazione, e la pulizia».

Un altro pescatore, Claudio Atzori, contesta tutta la procedura adottata per stilare la graduatoria. «Qualche anno fa ho acquistato una nuova imbarcazione per migliorare la mia posizione lavorativa – racconta – ora mi ritrovo con un punteggio che non mi ha permesso di risultare tra gli assegnatari del posto barca. Vorrei che le istituzioni diano la possibilità ai giovani pescatori del posto di poter lavorare nel proprio paese».

