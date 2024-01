Graduatoria per i nidi gratis 

È stata pubblicata la nuova graduatoria aggiornata dei bonus nidi gratis 2023, i fondi che permettono di rimborsare alle famiglie che ne hanno bisogno la retta (o una parte di essa) della scuola. Diciannove le istanze pervenute negli uffici comunali, di cui una già approvata, e 18 passate ma con riserva. In tutti i casi, il motivo della riserva è da ricercarsi nella mancanza di “fatture e pagamenti Inps”. Per loro, quindi, c’è tempo per integrare. «Le pratiche ammesse con riserva», si legge nelle note del Comune, «dovranno essere regolarizzate presentando la documentazione mancante. In assenza di tale documentazione l’ufficio non potrà procedere alla liquidazione dei contributi spettanti». Se tutte dovessero passare si parlerebbe di più di 13 mila euro che il Comune dovrà riconoscere alle famiglie. (m. p.)

