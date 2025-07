Graduatoria definitiva per i cantieri Lavoras 

Sono pubblicati sul sito dell’Aspal (l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro) gli elenchi definitivi del cantiere LavoRas 2024 per il Comune di Monserrato. Un link che rinvia agli elenchi è pubblicato anche sul portale internet del Municipio. L’avviso pubblico è finalizzato all’avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato, nell’ambito dei cantieri di nuova attivazione, per 17 persone.