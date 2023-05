Graduatoria case popolari  

Pubblicata a Portoscuso la nuova graduatoria provvisoria per gli alloggi di edilizia popolare. Un’esigenza particolarmente sentita, quella della abitazioni a prezzo popolare e calmierato: la crisi sempre più forte e la carenza di alloggi mettono in evidenza un numero sempre crescente di nuclei familiari che non riescono a pagare i normali affitti delle abitazioni. Sono 44 le persone inserite in graduatoria, tre le escluse. Ci sono 30 giorni di tempo per presentare ricorso contro la graduatoria che, dopo questo termine, diventerà definitiva. (a. pa.)

