Graduatoria bonus idrico 

Con il gran caldo aumenta il consumo dell'acqua ma con esso anche la spesa in bolletta. Per fortuna i ceti meno abbienti avranno un aiuto: è stata resa pubblica a Villamassargia la graduatoria provvisoria dei beneficiari del Bonus idrico integrativo 2025. In paese sono in totale 73 (altri cinque richiedenti risultano idonei ma non sono beneficiari per assenza di ulteriori risorse) e percepiranno un contributo che va da un minimo di 40 ad un massimo di 180 euro. La graduatoria è visionabile sul sito internet del Comune. (s. f.)

