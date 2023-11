Graduatoria alloggi pubblici, presto il sorteggio in Comune 

Per la formazione della graduatoria generale e delle sub graduatorie speciali per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare residenziale pubblica a Carloforte, sarà necessario procedere con un sorteggio tra i richiedenti che hanno conseguito lo stesso punteggio. Nei mesi scorsi, dopo anni, il Comune di Carloforte ha annunciato che sarebbe stata formata una nuova graduatoria, per tenere conto anche delle nuove esigenze. Dopo la presentazione delle istanze e la formazione della graduatoria provvisoria, diverso concorrenti hanno riportato lo stesso punteggio. Da qui la decisione di procedere con un sorteggio, che sarà effettuato in ordine decrescente di punteggio, in Comune, il 23 novembre dalle 12. (a. pa.)

