Gradini rotti nella piazza: «Interverremo al più presto»  

La segnalazione al Comune era arrivata (anche) con alcuni post su Facebook: in piazza Regina Elena, a Lunamatrona, ci sono dei gradini rotti, con le lastre divelte, che possono mettere in pericolo i passanti, anche in vista della sagra del melone coltivato in asciutto prevista per questo fine settimana, durante la quale la piazza farà da cornice principale a molte attività. Il Comune è a conoscenza del problema e assicura l’assessore Giovanni Garau interverrà subito per risolverlo: «Provvederemo a ripristinare i gradini rotti nel più breve tempo possibile, appena gli operai rientreranno dalle ferie, ovviamente prima della sagra in modo che tutto sia sistemato». ( g. g. s. )

