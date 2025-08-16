Gps non attivato, multa alla ditta che ritira i rifiuti 

La Teknoservice, società che gestisce il servizio porta a porta dei rifiuti ad Arbus, diffida il Comune: «La contestazione è illegittima». E l’amministrazione municipale fa un passo indietro: «L’applicazione delle penale è sospesa».

Il caso nasce lo scorso giugno, quando il responsabile dell’ufficio tecnico ha comunicato alla Teknoservice la sanzione di 80 mila euro per “omessa attivazione del sistema di rilevamento satellitare dei veicoli, trascorsi tre mesi dalla stipulazione del contratto”. Per l’assessore all’ambiente, Simone Murtas, si tratta di «un’inadempienza grave che di fatto non consente di verificare la posizione dei mezzi durante l’orario di servizio e di conseguenza l’espletamento dello stesso». Irregolarità già contestate lo scorso novembre, ma nonostante la rassicurazione della società di risolvere la problematica entro dicembre 2024, nulla è cambiato. Trascorsi ulteriori sei mesi, durante i quali l’ufficio tecnico non ha potuto monitorare ancora i mezzi in servizio, è arrivata la multa.

La ditta ha ritenuto “illegittimo” il provvedimento e, tramite i suoi legati, ne ha chiesto “l’annullamento in autotutela e, a riprova dell’infondatezza, ricorda che l’appalto risale al lontano 2019 e che pertanto appare del tutto fisiologico che alcuni mezzi o attrezzature installate su tali mezzi possano oggi subire malfunzionamenti o deterioramenti dovuti al loro utilizzo, com’è capitato per alcuni sistemi Gps”. Pertanto “la contestazione non può riferirsi alla omessa attivazione del sistema di rilevamento satellitare nel suo complesso”.

Nell’attesa della nomina di un avvocato di fiducia, il Comune ha sospeso la sanzione.

