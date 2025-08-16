VaiOnline
Arbus
17 agosto 2025 alle 01:15

Gps non attivato, multa alla ditta che ritira i rifiuti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Teknoservice, società che gestisce il servizio porta a porta dei rifiuti ad Arbus, diffida il Comune: «La contestazione è illegittima». E l’amministrazione municipale fa un passo indietro: «L’applicazione delle penale è sospesa».

Il caso nasce lo scorso giugno, quando il responsabile dell’ufficio tecnico ha comunicato alla Teknoservice la sanzione di 80 mila euro per “omessa attivazione del sistema di rilevamento satellitare dei veicoli, trascorsi tre mesi dalla stipulazione del contratto”. Per l’assessore all’ambiente, Simone Murtas, si tratta di «un’inadempienza grave che di fatto non consente di verificare la posizione dei mezzi durante l’orario di servizio e di conseguenza l’espletamento dello stesso». Irregolarità già contestate lo scorso novembre, ma nonostante la rassicurazione della società di risolvere la problematica entro dicembre 2024, nulla è cambiato. Trascorsi ulteriori sei mesi, durante i quali l’ufficio tecnico non ha potuto monitorare ancora i mezzi in servizio, è arrivata la multa.

La ditta ha ritenuto “illegittimo” il provvedimento e, tramite i suoi legati, ne ha chiesto “l’annullamento in autotutela e, a riprova dell’infondatezza, ricorda che l’appalto risale al lontano 2019 e che pertanto appare del tutto fisiologico che alcuni mezzi o attrezzature installate su tali mezzi possano oggi subire malfunzionamenti o deterioramenti dovuti al loro utilizzo, com’è capitato per alcuni sistemi Gps”. Pertanto “la contestazione non può riferirsi alla omessa attivazione del sistema di rilevamento satellitare nel suo complesso”.

Nell’attesa della nomina di un avvocato di fiducia, il Comune ha sospeso la sanzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

1936-2025.

Ciao Pippo, si è spenta la tv

La scomparsa di Baudo a 89 anni: ha scritto la storia della televisione italiana 
Il conflitto

La rabbia degli ucraini: «Un incontro ripugnante»

Le critiche dei media: gli Stati Uniti deboli e il leader russo ha sfilato sul tappeto rosso 
Il caso

A Chia cartelli contro gli israeliani

«Li ho messi io», spiega l’attivista Luisi Caria. Carboni (Chenàbura): «È antisemitismo» 
Enrico Fresu
Sanità

Guardie mediche, l’ira dei sindaci «I servizi sanitari sono un diritto»

Gli specializzandi: troppe denunce, costretti a rinunciare 
Alessandra Carta
Energia

Fotovoltaico sardo, l’agricoltura perderà altri 100mila ettari

«I progetti si moltiplicheranno anche grazie al vuoto normativo» 
Lorenzo Piras
L’evento

Palio di Siena, trionfa “Gingillo” Zedde

Il fantino originario di Noragugume regala la vittoria alla contrada del Montone 
Ischia

Uccide l’ex suocera e il compagno, poi si spara

Folle aggressione per strada: l’uomo, un 69enne, ha ferito anche l’ex moglie 
Trasporti.

Due nuovi treni a idrogeno per l’Isola

Investimento da 29 milioni per le tratte Macomer-Nuoro e Monserrato-Isili 
Litorale

Poetto, un ristorante con vista mare

Pasta al pesto, porchetto e birra sotto l’ombrellone: «Un grande privilegio» 
Sara Marci