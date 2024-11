Gp di Las Vegas. si rivede Hamilton 

Las Vegas. La Mercedes è tornata a brillare nelle prime libere di Formula 1 a Las Vegas, done nella notte si è disputata la terza sessione e alle 7 erano in programma le qualifiche. Sullo scintillante circuito cittadino nella capitale dell'azzardo a stelle e strisce, Lewis Hamilton ha dominato entrambe le sessioni (ieri all’alba). Non incoraggianti le prove dei piloti della Red Bull, con Max Verstappen solo diciassettesimo e Sergio Perez addirittura penultimo e sempre in difficoltà. Risultato che danno una piccola speranza a Lando Norris di una difficilissima rimonta Mondiale. L’inglese della McLaren si è piazzato al secondo posto nella classifica dei tempi a soli 11 millesimi dal connazionale. In salute, nonostante le difficoltà presentate dalla pista, le Ferrari, con Carlos Sainz quarto davanti al compagno Charles Leclerc, vicini ai migliori sia sul giro secco sia sul passo gara. Leggermente più indietro l'altra McLaren di Piastri, ottavo e preceduto da Kevin Magnussen e Gasly.

Completano la top-10 Hulkenberg e Tsunoda. Tonando alle Red Bull, penalizzate da una bandiera rossa per il ko della Williams di Alexander di Albon a una ventina di minuti dalla fine delle seconde libere, sono apparse molto in difficoltà con le gomme soft a causa delle basse temperature e del poco grip. Verstappen e Perez hanno però lanciato qualche segnale nella simulazione di passo gara, dove i quattro top team appaiono comunque tutti abbastanza vicini.

In casa Ferrari nonostante il buon passo gara c'è un certo disappunto per le difficoltà incontrate con le condizioni della pista che non hanno reso possibile far meglio sul giro secco. Nella notte americana le qualifiche (oggi alle 7 italiane) e il Gp alla stessa ora di domani su Sky Sport.

