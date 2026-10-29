Gp del Messico, l’Italia aspetta solo Antonelli 

Città del Messico. Via al countdown all'autodromo “Hermanos Rodriguez” di Citta del Messico per il Gran Premio di Formula 1 che domenica potrebbe finalmente incoronare Kimi Antonelli nuovo campione del mondo ma c'è apprensione per un virus che rischia di rovinare la festa per l'italiano. Il velocissimo italiano ha saltato il tradizionale media day del giovedì, col permesso della Fia, per cercare di rimettersi in sesto per le libere di oggi (alle 19.30 e alle 23 italiane).

Meno due

A Kimi bastano soltanto due punti per vincere il titolo, ma il pilota della Mercedes ha già lasciato intendere che vorrebbe tagliare per primo il traguardo e conquistare la decima gara stagionale. A dare maggiore suspence all'attesa quindi ci si è messa anche questa piccola indisposizione. Nulla di allarmante - le condizioni di Antonelli sono sotto controllo - ma si è preferito farlo riposare per precauzione e per recuperare energie in vista della gara. Fuori dai box tiene banco anche la questione del rinnovo del contratto del talentuoso 20enne italiano, pronto a conquistare il titolo 73 anni dopo l’ultimo italiano, Alberto Ascari.

Grana contratto

La scadenza di quello attuale è già fissata al 2028 e le parti puntano a consolidare il sodalizio che ha portato a vincere il mondiale ma è evidente che l'ingaggio va ritoccato. Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, è stato lo scopritore del bolognese e, di fatto, lo ha imposto ai suoi soci della Mercedes che, inizialmente, erano perplessi per la giovanissima età di Kimi. Proprio Wolff, che conserva un grande ascendente sul ragazzo, vuole prevenire i tentativi di inserimento della concorrenza e quindi dovrà prevedere un cospicuo adeguamento dello stipendio (attualmente poco meno di quattro milioni l'anno come base fissa con bonus che hanno portato il totale a circa 12 milioni). Il compagno di squadra, George Russell attualmente incassa 30 milioni l'anno. E Kimi non vorrà certo essere da meno, anzi.

Verso la gara

La concentrazione però è tutta sul Gp di Città del Messico. Kimi ha detto chiaramente che intende vincere la gara. Ma ci proveranno anche le Ferrari, la Red Bull di Max Verstappen e soprattutto il compagno di squadra in Mercedes George Russell. Dice il monegasco della Ferrari: «Chiudere secondo o terzo non farebbe la differenza, di sicuro l'obiettivo è trovare a vincere e trarre il massimo. Noi favoriti? Chi lo dice? Lo è Mercedes e anche la Red Bull che sta andando forte. Poi, se saremo davanti, ne sarò felice. Ma per riuscirci dobbiamo essere perfetti».

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