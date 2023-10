Gp del Messico, ancora favorite le due Red Bull 

Saranno ancora una volta (e più che mai) le due Red Bull le favorite per la vittoria nel Gran Premio del Messico, prova di un mondiale di Formula 1 che le due monoposto hanno già archiviato con entrambi i titoli. Allo scatenato Max Verstappen, cannibale insaziabile, si aggiunge stavolta anche Sergio Perez. Checo ci tiene a gratificare i propri tifosi dell’enorme affetto che riversano su di lui, andando a caccia del successo nella gara di casa, al via domenica alle 21 italiane. Tutti gli altri proveranno ad avvicinarsi. Le McLaren in crescita, la Ferrari con Carlos Sainz sul podio ad Austin e Lecler che da quel podio è stato scacciato per il fondo irregolare, così come Lewis Hamilton, sulla Mercedes.

Il programma

Dopo la classica conferenza dei piloti di ieri, oggi cominceranno a girare le monoposto sul teatrale circuito di Città del Messico (con lo stadio del baseball come punto più iconico). Alle 20.30 le prime prove libere, a mezzanotte la seconda sessione. Domani la terza tornata alle 20.30 e alle 23 le qualifiche che definiranno la griglia di partenza della 20ª e quart’ultima prova del mondiale.

