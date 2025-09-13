VaiOnline
Stintino.
14 settembre 2025 alle 00:23

Gozzo speronato, ferita una donna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è temuto il peggio al largo della costa di Stintino, teatro di una collisione tra due imbarcazioni a un miglio dal porto turistico. L’incidente ieri, poco prima delle 13, nello specchio acqueo in prossimità dell’impianto di maricoltura, quando un motoscafo ha speronato un gozzo in legno che è colato a picco in mare. Dopo lo schianto le due persone a bordo della piccola barca, marito e moglie, sono riuscite a salvarsi tuffandosi prontamente in mare. Ad avere la peggio la donna, una 66enne di Stintino, soccorsa dalla motovedetta della Guardia Costiera di Porto Torres giunta sul posto dopo essere stata allertata dal conducente del motoscafo. Trasferita in stato confusionale nel vicino porto stintinese, per ricevere le prime cure dagli operatori sanitari 118, la donna è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso Areus all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Nell’impatto ha riportato un trauma cranico e lesioni per colpo di frusta da tamponamento, con ulteriori accertamenti disposti dai medici per verificare eventuali altre conseguenze. Nel porto di Stintino sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres che hanno sottoposto il conducente del motoscafo all’esame dell’alcoltest, risultato negativo. Ha dichiarato di non essersi reso conto della presenza della barca nel suo tragitto. I diportisti sono stati sentiti dal comandante della Capitaneria del porto turritano, Mirko Orrù. Sul caso è stata aperta una inchiesta per accertare dinamica ed eventuali responsabilità, e disposto il sequestro della barca.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Cagliari, così siamo tutti Felici

Sconfitto il Parma con Mina e il primo gol in Serie A dell’esterno: finisce 2-0 
Il focus

Pale e pannelli solari senza veri limiti: «Assist a chi specula»

Fonti rinnovabili, la rivolta dei sindaci sardi  contro le regole che favoriscono gli impianti 
Al. Car.
Sanità

Tumori, in Sardegna pochi screening: «Così si muore di più»

Cervice, mammella e colon retto: adesioni sotto le medie nazionali 
Cristina Cossu
Regione

M5S, cambia il coordinatore regionale

Per il posto di Ettore Licheri è in pole la collega senatrice Sabrina Licheri 
Roberto Murgia
Intervista

Lega, via al nuovo corso «Saremo il baricentro degli autonomisti sardi»

Il segretario regionale Michele Ennas: nell’Isola una maggioranza fallimentare 
Roberto Murgia
Russi in Gallura

Undici maxi ville restituite a Kantor, re dei fertilizzanti

Il magnate fuori dalla black list Ue Maxiyacht a distanza di sicurezza  
Andrea Busia
Turismo

Un’estate infinita, tutti in spiaggia a prezzi scontati

Gli stabilimenti balneari aperti anche a ottobre con costi ridotti 
Gianni Agus Ivan Murgana
Il personaggio

Billo Vistosu, bomber tra i box del mercato «Qui da quarant’anni»

Nato e cresciuto nel rione Sant’Elia è factotum della struttura comunale 
Andrea Artizzu
Il caso

Meloni: sale l’odio, la sinistra lo giustifica Il Pd: sei incendiaria

Conte: il Governo moderi i toni Piantedosi: aggiorniamo le scorte 