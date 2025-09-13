Gozzo speronato, ferita una donna 

Si è temuto il peggio al largo della costa di Stintino, teatro di una collisione tra due imbarcazioni a un miglio dal porto turistico. L’incidente ieri, poco prima delle 13, nello specchio acqueo in prossimità dell’impianto di maricoltura, quando un motoscafo ha speronato un gozzo in legno che è colato a picco in mare. Dopo lo schianto le due persone a bordo della piccola barca, marito e moglie, sono riuscite a salvarsi tuffandosi prontamente in mare. Ad avere la peggio la donna, una 66enne di Stintino, soccorsa dalla motovedetta della Guardia Costiera di Porto Torres giunta sul posto dopo essere stata allertata dal conducente del motoscafo. Trasferita in stato confusionale nel vicino porto stintinese, per ricevere le prime cure dagli operatori sanitari 118, la donna è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso Areus all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Nell’impatto ha riportato un trauma cranico e lesioni per colpo di frusta da tamponamento, con ulteriori accertamenti disposti dai medici per verificare eventuali altre conseguenze. Nel porto di Stintino sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres che hanno sottoposto il conducente del motoscafo all’esame dell’alcoltest, risultato negativo. Ha dichiarato di non essersi reso conto della presenza della barca nel suo tragitto. I diportisti sono stati sentiti dal comandante della Capitaneria del porto turritano, Mirko Orrù. Sul caso è stata aperta una inchiesta per accertare dinamica ed eventuali responsabilità, e disposto il sequestro della barca.

