Governo Scholz in bilico Mercoledì il vertice di crisi   

Berlino. I socialdemocratici tedeschi lo ammettono ormai esplicitamente: la coalizione di Olaf Scholz è «in fiamme». Ieri le indiscrezioni si sono succedute col passare delle ore: la Bild ha aperto l'inserto di fine settimana annunciando un vertice di crisi per mercoledì. Mentre Spiegel ha rivelato in serata che il Kanzler è «allarmato» e intende convocare i due alleati, il vicecancelliere Robert Habeck e il ministro delle Finanze liberale Christian Lindner, due o tre volte per incontri in formato ristretto e confidenziale a tre, a partire da lunedì. L'obiettivo è capire se l'esecutivo del cosiddetto Semaforo possa andare avanti prima del vertice con i leader dei partiti di metà settimana. Ad accelerare i tempi di una fine dell'alleanza, data finora per possibile solo all'approvazione definitiva del bilancio in calendario il 14 novembre, è stato un documento con delle nuove proposte di Lindner, che ha fatto infuriare gli alleati. “Svolta economica e giustizia generazionale”, il titolo di un elenco di misure in 17 pagine maturato nel clima teso della guerra consumata a suon di vertici e iniziative contrapposte che hanno messo sotto gli occhi di tutti lo sgretolamento della squadra del cancelliere nei giorni scorsi.

