Governo, Macron propone la «non sfiducia» 

PARIGI. Nessuna discussione sul merito: all’Eliseo Emmanuel Macron e i capi dei partiti francesi - eccetto le formazioni estreme, non invitate - hanno parlato di «metodo». Per non sciogliere più il Parlamento durante il suo mandato (quindi per 30 mesi) il presidente propone una tregua: il governo si impegnerà a non mettere la fiducia utilizzando la scorciatoia dell’articolo 49.3 per bypassare il Parlamento. I partiti, in cambio, non ricorreranno a mozioni di sfiducia. Su questa base, entro le prossime 24 ore Macron intende nominare il nuovo primo ministro, sul quale però le parti non si sono avvicinate. La gauche vuole un premier del Nuovo Fronte Popolare, i Républicains sono contrari, Macron promette solo di «non mettersi più nelle mani di Marine Le Pen», come successo nella breve esperienza del governo Barnier, di fatto sotto tutela dell’estrema destra. Il presidente ha poi assicurato che del «merito», ovvero della politica da condurre, si occuperà il primo ministro. Intanto ha nuovamente ricevuto faccia a faccia, prima della riunione con i partiti, il centrista François Bayrou. Era il candidato favorito fino a tre giorni fa, poi la gauche ha puntato i piedi sul suo nome. Ma il leader del MoDem è ottimista: «Progressi insperati», ha detto commentando il tavolo largo del pomeriggio.

