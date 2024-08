Governo, giro di consultazioni 

Parigi. Archiviati i fasti delle Olimpiadi, che hanno garantito una tregua dalle turbolenze della politica, la Francia torna a fare i conti con la realtà di un nuovo governo che non riesce a nascere, nonostante sia trascorso un mese e mezzo dalle elezioni legislative. Ora si ricomincia, con l'avvio di un giro di consultazioni all'Eliseo, ma la strada si annuncia in salita. Perché il fronte della sinistra vincitore alle urne – il Nouveau Front Populaire – che rivendica la premiership e che per primo vedrà Emmanuel Macron, ha denunciato la «grave inerzia» del capo dello Stato. Mentre il presidente si trincera dietro il suo ruolo di “garante del voto”, invocando un esecutivo che sia frutto di una «maggioranza ampia e stabile».

