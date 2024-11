Governo: Fitto va via, la tensione no 

L’idea di accelerare e sostituire in tempi brevi Raffaele Fitto, che domani traslocherà a Bruxelles, è quella che starebbe prevalendo nelle ultime ore a Palazzo Chigi. Magari anche senza spacchettare le deleghe ma affidandole tutte a un nuovo ministro. Giorgia Meloni ha già salutato in pubblico, visibilmente commossa, uno dei componenti più fidati della sua squadra, con l’unica certezza di voler »affidare in ottime mani» i suoi poteri.

Braccialetto potenziato

Ma gli ultimi giorni per la maggioranza non sono stati dei migliori. Le tensioni continuano a tenere banco, con la Lega che insiste sulla Rai (è pronta a trasformare in emendamento la proposta per aumentare i tetti pubblicitari per la tv pubblica) e Forza Italia che gioisce per lo stop, il terzo, alle norme sulla cybersicurezza. Il decreto giustizia passa in Consiglio dei ministri ma dal testo vengono sfilate all’ultimo le norme cyber, come il cosiddetto bavaglio ai magistrati. Entra invece un potenziamento del braccialetto elettronico e i relativi controlli. Non c’è Matteo Salvini, per un problema di «salute in famiglia».

Lo spacchettamento

Niente vertici riparatori, insomma, nonostante siano stati ventilati da più parti dopo la plateale spaccatura sul canone Rai. Il Cdm fila via in poco più di un quarto d’ora, poi ci sono da chiudere gli altri impegni di Fitto. Le dimissioni arriveranno in queste ore, nel frattempo bisogna trovare l’incastro giusto per compensare la sua partenza. Meloni ne avrebbe discusso a lungo anche nel pranzo di metà settimana con Sergio Mattarella, prospettandogli le varie opzioni, compresa quella di mantenere integro il portafoglio. Un enigma per la premier già da prima dell’estate, quando ancora doveva essere ufficializzata la candidatura di quello che poi è diventato vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

L’ipotesi Belloni

La primissima ipotesi, mantenere l’interim e prendere più tempo per sistemare la faccenda, avrebbe perso quota. A prevalere, ma di poco, sembra appunto la volontà di non spacchettare il ministero. Coesione e Pnrr in ogni caso, assicurano dai piani alti del governo, resterebbero insieme: Meloni ne ha fatto una bandiera, sventolata anche in Puglia dove ha firmato, insieme a Fitto, l’ultimo accordo di coesione. La macchina ormai è talmente oliata, si ragiona in maggioranza, che anche un tecnico potrebbe portarla avanti (e si fa il nome, tra gli altri, dell’attuale capo di gabinetto di Fitto, Ermenegilda Siniscalchi, o del sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, la cui presenza in cabina di regia del Pnrr non è sfuggita neanche ai tecnici che la frequentano sempre). Agli Affari europei invece si penserebbe a un profilo più politico, e diventa ancora più complessa la ricerca. Non sarebbe della partita Elisabetta Belloni, «impegnata con altri importanti incarichi», come sottolineano fonti meloniane di alto profilo. Che derubricano come «del tutto prima di fondamento» la notizia di una richiesta di un incontro da parte di Antonio Tajani proprio per esprimere un suo no all’ipotesi Belloni. Tra gli esponenti di Fdi papabili spuntano il viceministro Edmondo Cirielli e il presidente della commissione Esteri del Senato, Giulio Terzi di Sant’Agata. Ma anche questi due nomi non sarebbero davvero in pista.

