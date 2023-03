«Governo e Regione pensino alle risorse» 

«Il Consiglio comunale di Bitti, maggioranza e opposizione, manifesta vicinanza alla comunità e all’amministrazione di Lula per il grave fatto che certo disturba l’attività impegnativa per la candidatura - dice il sindaco Giuseppe Ciccolini -. È importante, però, cercare di non enfatizzarlo troppo. Rilancio l’opportunità di ritrovarci con tutte le istituzioni, i rappresentanti in Regione e in Parlamento, le comunità locali per dire ancora sì all’Et. L’Olanda ha finanziato 848 milioni di euro. È arrivato il momento in cui la vicinanza e i pronunciamenti dei Governi regionale e nazionale facciano un salto di qualità. L’intervento del ministro Bernini e del presidente del Governo sono di grande rilevanza. Auspico che si iniziano a programmare le risorse . Abbiamo un’occasione: l’Isola ha una specialità che va a vantaggio dell’economia nazionale. Va sfruttata, dalla competizione con l’Olanda potrebbe emergere un’opportunità. Si è detto che potremo avere un ruolo minore, non è così. La realizzazione di due laboratori moltiplica le capacità di sviluppo del progetto. Ma bisogna farlo». (m. d.)

