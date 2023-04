Governo e Glencore faccia a faccia 

Il giorno della verità è arrivato: oggi la Glencore, presente con i vertici europei, incontrerà al tavolo ministeriale la sottosegretaria del ministero delle Imprese e del made in Italy con delega per le crisi aziendali, Fausta Bergamotto. Una riunione molto attesa, prevista per le 12,30; in contemporanea si terranno dei sit-in a Portovesme e San Gavino. Il primo nodo che la multinazionale svizzera dovrà chiarire davanti al Governo è se c’è la volontà di continuare con il piombo e lo zinco nel Sud Sardegna. Al momento il reparto piombo di Portovesme è fermo (di conseguenza, si è fermata anche la fonderia di San Gavino), mentre la produzione di zinco si è dimezzata a causa del caro-energia. Al tavolo si discuterà degli strumenti proposti dal Governo per calmierare i costi della bolletta: il credito d’imposta è stato prorogato per i prossimi tre mesi, al 20 per cento modulato sulle oscillazioni del prezzo dell’energia, in calo rispetto ai mesi scorsi. Inoltre il Governo ha istituito un fondo da 2 milioni, che potrà essere incrementato successivamente, per le industrie energivore delle Isole.

Costi energetici

Gli scenari possibili sono diversi. La Glencore, con la proprietà presente al tavolo, potrebbe accettare gli strumenti proposti dal Governo, anche se il riavvio immediato sarebbe impossibile per questioni tecniche: per rimettere in marcia gli impianti già fermi sarebbero necessari almeno due mesi di lavori e manutenzioni. Oppure Glencore e Governo potrebbero iniziare un dialogo di approfondimento sugli strumenti per abbattere i costi energetici e sul piano di riconversione, dopo gli ultimi due vertici ministeriali a tema Portovesme srl ricchi di tensioni e accuse. I resoconti del vertice ristretto di qualche giorno fa tra l’amministratore delegato Davide Garofalo e la sottosegretaria Bergamotto parlavano di “clima di collaborazione”. Ma c’è un’altra possibilità: la Glencore potrebbe comunicare di non essere più interessata alle produzioni di piombo e zinco a Portovesme, puntando esclusivamente sulla riconversione industriale legata al litio, progetto di cui si attende lo studio di fattibilità per conoscerne tempistiche, dettagli tecnici e stime occupazionali.

Doppio sit-in

«Non ci aspettiamo che oggi arrivi la soluzione definitiva», commenta Nino D’Orso, segretario regionale della Femca Cisl: «Auspichiamo che parta un dialogo con la disponibilità del Governo a trovare gli strumenti e la consapevolezza della Glencore di dover garantire la produzione». L’esito dell’incontro sarà atteso in sit-in. «In base a ciò che verrà fuori dal confronto – avverte Fabrizio Floris, delegato Filctem Cgil – decideremo come portare avanti la vertenza». Aspettative? «Mi auguro che si sigli un verbale di intenti», dice Pierluigi Loi, segretario regionale Uiltec.