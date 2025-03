Governo diviso sugli armamenti Meloni: no a fondi di coesione 

Bruxelles. Giorgia Meloni chiede garanzie all'Ue per la difesa e ribadisce il no all'invio di truppe europee in Ucraina. La premier, a margine del Consiglio europeo informale, sintetizza la posizione di Roma sugli armamenti bocciando l'uso dei fondi di coesione e chiedendo l'estensione dell'articolo 5 della Nato anche all'Ucraina. Rilancia l'impegno italiano per un vertice Usa-Ue, anche se ora non c'è nulla di concreto. E ribatte a Vladimir Putin, che aveva ricordato a Macron la fine che aveva fatto Napoleone: «Chiama Napoleone Macron? Non serve rispondere, mi sembrano manifestazioni verso il proprio pubblico», dice annunciando, tra l'altro, che è stata accolta una proposta dell'Italia di «scorporare le spese per la difesa dal deficit-pil. Sul debito ci sono rischi - ha aggiunto - pensiamo a strumenti di garanzie su investimenti privati sul modello di Invest Eu». La presidente del Consiglio ritorna su Putin, criticandolo quando dice di volersi prendere tutto ciò che è suo: «L'ho gia sentita in una famosa serie tv.

Le fibrillazioni

Intanto, il piano Rearm Europe continua a scuotere la maggioranza allargando il solco che divide la Lega da Forza Italia. Le scintille tra Giancarlo Giorgetti e Antonio Tajani non fanno piacere alla premier, impegnata ieri a Bruxelles, come domenica scorsa a Londra, a trovare uno spazio di mediazione per ravvicinare l'Europa agli Usa, tutelando soprattutto il ruolo della Nato dalle diffidenze di Parigi.

Il centrodestra polemizza

Antonio Tajani ha ribadito che per Roma «è assolutamente impossibile pensare di garantire la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa senza un solido rapporto transatlantico e senza la Nato». Sul fronte del debito, Meloni ha proposto agli altri leader di discutere una garanzia europea per gli investimenti nel settore della difesa, sul modello del InvestEu. Giancarlo Giorgetti presenterà una proposta in tal senso al prossimo Ecofin.

Div isi i Dem

Il riarmo europeo agita le acque anche nel Pd. Elly Schlein critica il progetto di Ursula von der Leyen: «Lavoreremo per cambiarlo. Siamo favorevoli a una difesa comune e contrari al riarmo dei 27 Paesi», ha ribadito, ricucendo con i Cinquestelle. Di parere opposto, invece, la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, secondo cui Rearm Europe rappresenta una «svolta storica». Anche per la capogruppo S&d, Iratxe Perez Garcia, quello di von der Leyen è «un buon piano».

Visioni diverse nel Governo

Ma è lo scontro nel centrodestra a tenere banco. Il ministro leghista aveva bollato l'iniziativa della Commissione «fatta in fretta e furia, senza una logica». Acida la pronta replica del titolare della Farnesina: «Bene, quella è l'opinione di Giorgetti, a me invece pare essere un buon piano che dovremmo applicare e studiare, io certamente lo sostengo», ha rintuzzato il vicepremier e ministro degli Esteri dopo aver incontrato la presidente von der Leyen alla riunione del Ppe. Quanto al summit, la premier ha cercato di guadagnare tempo, in vista del prossimo Consiglio europeo del 20, quando si prenderanno impegni concreti. Ha ribadito la linea già espressa a Londra: non c'è difesa europea senza un pieno coinvolgimento della Nato. Una posizione distante da quella di Emanuel Macron, a favore di un ombrello atomico europeo. Roma ha invece proposto che tutti i fondi previsti siano destinati a spese ammissibili al calcolo in ambito Nato.

