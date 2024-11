Governo di minoranza per Ishiba 

Tokyo. A due settimane dalla debacle elettorale in Giappone, con la perdita della maggioranza alla Camera Bassa del Parlamento, la prima volta in 15 anni per il Partito Liberal-democratico (Ldp), Shigeru Ishiba racimola un numero sufficiente di voti per la conferma alla guida del Paese, e si dice pronto a formare un governo di minoranza. Non succedeva dal 1994 che fosse necessario un ballottaggio per superare l’impasse causata da un Parlamento formalmente «paralizzato» in seguito al voto generale di fine ottobre, dove nessuno schieramento aveva ottenuto numeri sufficienti per riuscire a governare.

Con le elezioni lampo il 67enne Ishiba pensava di rafforzare il suo mandato senza fare i conti con il malumore per via del progressivo rialzo del costo della vita, e il mal digerito scandalo dei fondi illeciti al partito; il fattore scatenante che ha obbligato il predecessore, Fumio Kishida, a dimettersi. La coalizione di governo, risultata il blocco più numeroso per la frammentazione dei partiti di opposizione, divisi sulle questioni chiave, avrà comunque bisogno del sostegno di un piccolo gruppo centrista, il Partito Democratico per il Popolo (Dpp), che coopererà voto per voto, pur rimanendo fuori dall’esecutivo, chiedendo consistenti tagli alle tasse e sussidi per i costi energetici.

