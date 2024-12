Governo a caccia di fondi, gelo delle banche 

Il governo torna a chiedere sacrifici alle banche per ridurre l’Ires alle imprese, una tassa che pesa anche su di loro. A differenza di due mesi fa, quando le banche negoziarono un primo contributo da 2,5 miliardi per il prossimo biennio, stavolta si parla di cifre più modeste: ridurre l’Ires dal 24% al 20% costerebbe 400 milioni di euro. Ma la reazione del settore, colto di sorpresa anche stavolta, è fredda: «Non ci sono testi giuridici o emendamenti - taglia corto il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli - Io esamino solo testi giuridici, che in questo caso non ho visto e non ci sono».

«Piccolo sacrificio»

Ma sui testi la maggioranza è al lavoro e gli emendamenti governo-relatori alla Manovra dovrebbero arrivare entro mezzogiorno di domani alla commissione Bilancio alla Camera. Sul nuovo round di sacrifici per le banche FdI non ha dubbi: «Non mi sembra che questo governo non abbia tenuto conto del ruolo delle banche e del loro valore sociale. Potrebbe esserci un piccolo sacrificio rispetto all’importante successo che invece hanno avuto nell’ultimo periodo, certificato anche dalle agenzie di rating», spiega il presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato. Più cauta Forza Italia: «Dobbiamo leggere il testo sulle condizioni inserite dal Mef sul punto. Prendiamo atto che apparirebbe una cifra modesta, sul principio personalmente non sono d’accordo come non eravamo d’accordo anche in passato», dice il capogruppo azzurro alla Camera, Paolo Barelli.

Importo incerto

Sull’Ires l’idea sarebbe procedere con un taglio sostanzioso per le imprese che trattengono gli utili in azienda e ne reinvestono una parte, oppure erogano welfare o assumono. Ma non è detto che sia un beneficio per tutte: molto dipende dove si fermerà l’asticella della quota di utili da trattenere, perché se sarà molto elevata taglierà fuori le aziende quotate, che gli utili li devono distribuire. Potrebbero esserci anche vincoli stringenti sull’occupazione, che ridurrebbero ulteriormente la platea. A quel punto la misura potrebbe diventare ancora meno onerosa per lo Stato.

Fondi alle paritarie

Tra le altre modifiche alla manovra, in via di definizione, c’è lo stralcio della norma sui revisori del Mef. «Le società che percepiscono un finanziamento pubblico hanno già dei revisori dei conti iscritti all’albo», taglia corto Barelli. Cambierà - oltre alla web tax, che resterà solo per i grandi - anche la tassa su Bitcoin e fratelli: «Nessuna stangata sulle criptovalute grazie all’impegno e al lavoro della Lega», fanno sapere Freni e il deputato Giulio Centemero. E da Noi moderati Maurizio Lupi plaude alle modifiche come l’aumento delle detrazioni scolastiche, il contributo alle scuole paritarie per il sostegno agli studenti con disabilità, la flat tax al 5% sugli straordinari degli infermieri e la partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa. Forza Italia invece ritira quello che proroga di un anno la sugar tax.

