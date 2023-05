Governo a caccia di alloggi: due mesi per la mappatura 

Mentre continuano le proteste degli studenti con le “tendate” in diverse città (Milano, Pavia, Verona, Padova, Venezia, Bologna, Firenze, Modena, Roma) e in altre, invece, le tende vengono smontate per essere rimontate lunedì prossimo, il ministero dell'Università ha fatto partire la procedura per la mappatura degli immobili liberi che potranno essere destinati ad alloggi o residenze universitarie per raggiungere il target di nuovi 52.500 posti letto nell'ambito dell'attuazione del Pnrr.

Soggetti privati, Enti ecclesiastici, Comuni, Regioni, Province, tutti avranno 60 giorni di tempo (entro l'11 luglio per l'esattezza) per mettere a disposizione hotel, monasteri, locali, immobili, appartamenti, manufatti, da convertire - non in tempi biblici - in studentati. Sul sito del ministero dell'Università e della Ricerca è stato pubblicato l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse; una apposita commissione istituita dal Mur valuterà l'idoneità delle strutture.

Ma i giovani nelle tende chiedono l'istituzione di un fondo permanente per gli studentati pubblici di almeno 40 milioni di euro. «Ormai il costo di una stanza singola può superare i 600 euro al mese, in Italia ci sono 40mila posti letto a fronte di 421 mila fuorisede e quasi 2 milioni di studenti universitari in tutto; la media nazionale è di 5,6 posti alloggio ogni 1000 studenti», dicono. Per il leader del M5s Giuseppe Conte «sul caro affitti non c'è una misura risolutiva da parte del Governo. ll Pd, anche con i suoi gruppi parlamentari, si dice «pienamente mobilitato». Unia, Sicet e Uniat parteciperanno alle manifestazioni in programma oggi a Milano e il 20 a Napoli per il diritto alla casa organizzate con Cgil Cisl e Uil.

