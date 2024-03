Governatori e sindaci, doppio stop alla Lega 

La richiesta di terzo mandato per i governatori, come nei piani della Lega, è andata di nuovo a sbattere contro il “no” degli alleati che al Senato hanno bocciato anche l'emendamento sull'eliminazione del ballottaggio per i sindaci, altra proposta del Carroccio. E se il centrodestra si è diviso su una battaglia che il partito di Salvini non ritiene affatto chiusa, la compattezza non è mancata sulla giustizia: lunedì Giorgia Meloni, in una riunione a Palazzo Chigi con Carlo Nordio, ha dettato l'accelerata sulla separazione delle carriere dei magistrati e sulla riforma del Csm.

L'intenzione della Lega di insistere sul terzo mandato era stata anticipata da giorni agli alleati, nonostante una prima bocciatura in commissione. A differenza del relatore, Alberto Balboni di FdI, il Governo ha evitato di esprimere parere negativo rimettendosi all'Aula di Palazzo Madama. E non è stata una sorpresa che ai voti favorevoli della Lega si siano uniti quelli di Italia viva, mentre si sono espressi contro FdI, FI, Pd, M5s e Avs. Astenuta la Svp. Inattesa invece la proposta leghista sul ballottaggio dei sindaci nei Comuni oltre i 15mila abitanti, che avrebbe consentito di eleggere chi al primo turno supera il 40%. L'idea non è piaciuta a FdI e FI ed è stata definita «uno sfregio alle più basilari regole democratiche» dalla segretaria del Pd, Elly Schlein. Bocciatura anche dall’Anci.

