«Governatore e sindaci, proposta unica» 

Il primo comandamento, per battere il centrodestra alle prossime Regionali, è creare una coalizione ampia con un programma convincente. È questo il senso della riflessione del Partito progressista, che dopo l’ultima riunione del coordinamento regionale ha rivolto una proposta precisa agli alleati: «Appare necessario definire un preciso perimetro della coalizione – si legge in una nota diffusa ieri – e un avanzato e articolato programma di governo, discusso e condiviso dall’alleanza e da ogni organizzazione politica che la costituisce, prima di avanzare le proposte di candidatura a presidente della Regione, e a sindaco di Cagliari e di Sassari».

Equilibri delicati

Pur senza citazioni esplicite, si percepisce l’eco dei malumori suscitati dall’assemblea dei giorni scorsi a San Leonardo, che molti hanno interpretato come un tentativo di lanciare la volata ad Alessandra Todde verso la candidatura alla presidenza della Regione (anche se la diretta interessata nega). Il timore è che iniziative di questo genere possano compromettere l’equilibrio, non semplice, che si sta cercando di costruire a partire dal recente incontro di Molentargius: vale a dire un’ampia coalizione che dovrebbe accomunare il centrosinistra tradizionale, il Movimento 5 Stelle, alcune forze indipendentiste, il mondo del civismo e dell’associazionismo.

Il coordinamento dei Progressisti, presieduto da Massimo Zedda e a cui hanno partecipato la deputata Francesca Ghirra, i consiglieri regionali Francesco Agus e Gianfranco Satta, e gli amministratori e dirigenti locali del partito, è ripartito appunto dal giudizio positivo per «l’avvio del confronto tra tutte le forze politiche democratiche». Il punto ora è che «tale confronto possa proseguire nella chiarezza delle posizioni politiche e dare vita a una robusta convergenza programmatica, e un’alleanza elettorale capace di assicurare alla Sardegna un Governo attento ai bisogni del popolo sardo, trasparente, competente ed efficiente».

Le prossime mosse

L’incontro di Molentargius è stato però solo un inizio: sono molti i passi da compiere prima di avere, appunto, una coalizione definita, un programma chiaro e un buon nome per la presidenza della Regione. In queste settimane, qualcuno si è chiesto a chi spetti l’iniziativa per portare avanti il lavoro (anche per non lasciare il campo libero per le eventuali fughe in avanti).

Ribadendo le forti critiche verso la Giunta guidata dal sardista Christian Solinas, Zedda e soci affermano che «per contribuire concretamente allo sviluppo ordinato della proposta di governo democratico della Sardegna, considerati i tempi che ci separano dalle consultazioni elettorali del 2024, appare necessario avanzare contemporaneamente la proposta unitaria per la Regione e i comuni capoluogo di Cagliari e Sassari».

La nota propone anche di «intensificare i momenti di incontro tematico, nelle differenti realtà territoriali, tra cittadini e forze politiche alleate: in questa direzione i Progressisti assumono da subito l’impegno di promuoverne di propri e di partecipare agli eventi organizzati dagli alleati». Caronte da questo punto di vista non aiuta, ma i leader del “campo largo” sanno che il tempo stringe.

