Sensibilizzare all’intelligenza artificiale il mondo della imprenditoria sarda. È l’obiettivo del seminario dal titolo “Il futuro è giù qui, intelligenza artificiale e cyberculture”, che si terrà venerdì a partire dalle 10.30, organizzato da Confcommercio Sud Sardegna nella sala “Canu” di via Santa Gilla 6. Il progetto, presentato ieri mattina, mette in luce le nuove esigenze che si riflettono sempre di più sull’innovazione tecnologica, vista come competitiva e un’opportunità per emergere al di là del mare. Governare l'intelligenza artificiale per trarne un vantaggio strategico.

«Viviamo in un mondo pervaso dall’intelligenza artificiale, dobbiamo decidere se utilizzarla a nostro favore o subirla e farci investire, è fondamentale approcciare le aziende sarde verso nuovi stimoli e a costruire profili innovativi importanti e competitivi. Una grande opportunità per il miglioramento delle performance», ha detto il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti.

«Il sistema dei trasporti e della mobilità sono il tallone di Achille degli imprenditori sardi» - ha sottolineato Federica Caria, presidente di Confcommercio Green - Campidano del Sud Sardegna - «le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale stanno giocando un ruolo sempre più significativo nelle strategie aziendali e nell’innovazione e nel microcosmo sardo trovano terreno fertile per traghettare le imprese sarde nel mondo ed il mondo in Sardegna».

