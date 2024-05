Gotti recupera anche il difensore Touba 

Il Lecce continua la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro il Cagliari nel lunch match di domani alla Domus. Importanti novità arrivano dal centro “Acaya Golf Resort & SPA” dove la squadra si allena e dal fronte infermeria, dopo il pieno recupero di Pongracic e Ramadani che, ormai da tre giorni, si allenano col resto del gruppo. Da ieri anche il ventiseienne difensore algerino Touba ha ripreso a lavorare insieme ai compagni. Restano ai box i lungodegenti Banda, Kaba e Dermaku per i quali la stagione è ormai finita. Questa mattina è in programma la rifinitura al “Via del Mare”. Alle 12.45 si terrà la consueta conferenza stampa pre-gara di Luca Gotti, a seguire la squadra partirà alla volta di Cagliari con un volo charter.

Ambiente

L’attesa è calda: Gotti sa che la partita di domani in Sardegna può essere già un match-point per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Da sfruttare quindi. Anche perché, dopo il Cagliari dovrà sfidare l'attuale terzultima del campionato, l'Udinese, al momento distante sette punti. Due gare fondamentali per archiviare la pratica, insomma. Nei successivi e ultimi due incontri di questa stagione avrà, tra l’altro, clienti abbastanza spinosi, l'Atalanta in Puglia e il Napoli in trasferta.

