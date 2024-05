Gotti: gara spezzettata da certi comportamenti 

Un altro passo verso la salvezza per il Lecce. E questo sembra quello decisivo. Ma Gotti frena: «Punto importantissimo, anche se non so se sarà decisivo», taglia corto, scaramantico, l’allenatore dei pugliesi. La lettura della sfida? «Primo tempo di grande intensità: il Cagliari ci ha messo in difficoltà. L'espulsione ha dato un indirizzo alla partita, ma a quel punto il Lecce ha gestito bene, senza fretta. Soprattutto, abbiamo mosso molto bene gli avversari facendogli perdere qualche punto di riferimento. E quando è arrivato il pareggio, poi siamo andati molto vicini alla vittoria».

Gara dai due volti

Dopo il “rosso” di Gaetano la partita ha preso tutta un’altra piega, insomma. «Siamo stati bravi a non metterla sulla confusione». E sulla decisione dell’arbitro, Gotti (subentrato da qualche settimana a D’Aversa) non ha dubbi: «Ero lì vicino e mi sono stupito, piuttosto, che il rosso sia arrivato solo dopo il richiamo dal Var». Gara dai due volti. «Primo tempo con tanta aggressività e altrettanta intensità. Il Cagliari ci ha sorpreso e messo indubbiamente in difficoltà. Abbiamo comunque creato i presupposti per riprenderci la partita. E una volta trovato l'1-1, abbiamo provato addirittura a vincerla».

Il tempo effettivo

Nella ripresa si è giocato poco e male, il tempo effettivo non ha superato nemmeno il 40 per cento. «È stata una partita spezzettata. Si sa che quando la posta in palio è così alta ci sono certi comportamenti che tendono, appunto, a spezzettare in continuazione il gioco. Però ripetevo ai miei che dovevamo guardare al nostro compito e pensare solo a giocare». Poi ha aggiunto: «Il tempo effettivo lo dobbiamo raggiungere con l'educazione allo sport, dovendo essere noi i primi a voler giocare».

